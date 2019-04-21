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В Донецкой области "заминировали" избирательный участок

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 14:12
В Донецкой области "заминировали" избирательный участок
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сотрудники полиции и ГСЧС эвакуировали людей, которые на тот момент находились на УИК, и провели проверку

В Донецкой области во время президентских выборов заминировали участок №140147, которая находится в 60 округе. Об этом сообщает пресс-служба общественной сети ОПОРА.

Как сообщается, в 12:50 в Национальной полиции поступил анонимный звонок с информацией о заминировании.

По информации наблюдателей, на телефон 102 до сотрудников национальной полиции поступила информация о заминировании участка №140147. Сотрудники полиции и ГСЧС оперативно выехали на место инцидента, эвакуировали людей, которые на тот момент находились на УИК, и провели проверку.

Отметим, на избирательных участках во время второго тура выборов 2019 не зафиксировано существенных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов.

Ранее сообщалось, что в селе Александровка неподалеку от Одессы на специальном избирательном участке №510523, что находится в Одесской областной психиатрической больнице №2, зафиксированы признаки принудительного голосования.

Избиратели, которые выходили из кабинок для голосования, сообщали медицинской сестре, которая приводила их в помещение для голосования, о том, что они поставили отметку.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что гражданская сеть ОПОРА зафиксировала первые нарушения во время проведения второго тура президентских выборов. Как отмечается, в Яготине Киевская область наблюдателя ОПОРЫ не пустили на участок, где он не смог наблюдать за утренним заседанием избирательной участке.

Отметим, что в 08:00 в Украине в день второго тура выборов открылись избирательные участки для голосования. В частности, первой страной, где стартовало голосование была Австралия. Так, на заграничном избирательном участке в Австралии выборы начались в 01:00 по киевскому времени в воскресенье. А завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по Киеву 22 апреля.

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