В Одесской области из-за ливня обвалился мост

В Одесской области из-за сильного ливня произошел обвал части моста между селами Болград и Кубей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету "Дружба" в Facebook.

Как сообщается, инцидент произошел в пятницу, 27 сентября, на участке автодороги, соединяющей села Болград и Кубей. В связи с повреждением моста движение по автодороге было затруднено, так как объехать провал почти невозможно.

Напомним, 25 августа в Харькове обвалился автомобильный мост. Обрушение одной стороны автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин произошло около 9 часов утра. Выяснилось, что данный автомобильный мост уже несколько лет был признан аварийным. По данным "Укравтодора", обрушение моста вызвала перегружена грузовик.

Ранее в Одесской области в результате сильного потока дождевых вод на участке автомобильной дороги государственного значения Н-33 произошел оползень. В результате происшествия движение по автодороге было перекрыто.

Добавим, что вчера, 26 сентября, в Киеве в связи с сильными ливнями был объявлен повышенный уровень аварийности. С началом дождей в Киеве в полицию поступило более 200 сообщений о ДТП.