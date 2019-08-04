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В Одесской обл. из-за оползня перекрыли дорогу госзначения

Новости » Происшествия    04.08.2019 - 15:37
В Одесской обл. из-за оползня перекрыли дорогу госзначения
Фото: на месте происшествия (fb.com odessavtodor)

Объезд транспорта будет осуществляться по автодороге М-27

В Одесской области в результате потока дождевых вод на участке автомобильной дороги государственного значения Н-33 произошел сдвиг почвы, в результате чего движение по автодороге было перекрыто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы автомобильных дорог в Одесской области в Facebook.

Как сообщается, оползень произошел на 51 км автодороги государственного значения Н-33 "Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - М-15" из подъездом к порту Черноморск.

В Одесской обл. из-за оползня перекрыли дорогу госзначения

Отмечается, что для обеспечения безопасности движения и проведения аварийно-восстановительных работ движение на данном участке автодороги было перекрыто в воскресенье, 4 августа, с 14:00.

"Объезд автотранспорта осуществляется по автомобильной дороге Н-33 - Каролино-Бугаз - Грибовка - Санжейка - М-27", - добавили в службе.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в результате сильного ливня в Одессе в субботу, 3 августа, поток воды снес десяток машин и развернул ливневый коллектор. На Карантинном спуске мощный поток воды снес десяток припаркованных авто и сорвал асфальтовое покрытие.

РБК-Украина писало, что в Киеве со 2 по 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Причиной ограничения движения является ремонт деформационных швов на эстакаде.

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