В Одеській області через зливу обвалився міст

В Одеській області через сильну зливу стався обвал частини мосту між селами Болград і Кубей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету "Дружба" у Facebook.

Як повідомляється, інцидент стався у п'ятницю, 27 вересня, на ділянці автодороги, яка сполучає села Болград та Кубей. У зв'язку з пошкодженням мосту рух автодорогою був ускладнений, так як об'їхати провал майже неможливо.

Нагадаємо, 25 серпня у Харкові обвалився автомобільний міст. Обвалення одного боку автомобільного мосту від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин сталося близько 9-ї години ранку. З'ясувалося, що даний автомобільний міст вже декілька років був визнаний аварійним. За даними "Укравтодору", обвалення мосту спричинила перевантажена вантажівка.

Раніше в Одеській області внаслідок сильного потоку дощових вод на ділянці автомобільної дороги державного значення Н-33 стався зсув ґрунту. В результаті події рух автодорогою був перекритий.

Додамо, що вчора, 26 вересня, у Києві у зв'язку з сильними зливами було оголошено підвищений рівень аварійності. З початком дощів в Києві в поліцію надійшло понад 200 повідомлень про ДТП.