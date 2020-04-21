В Одесской области на карантин закрыли райцентр после вспышки COVID-19

Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

В Подольск будут пускать лишь местных жителей и работников города

В Одесской области на карантин закрыли районный центр Подольск после вспышки коронавируса. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куций в Facebook.

По его словам, в город будет разрешен въезд лишь местным жителям, либо сотрудники критических предприятий, которые работают на территории населенного пункта.

"На въездах в Подольск представители полиции Одесской области и Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины будут пропускать только машины жителей и работников города. Транзитное движение через населенный пункт запрещено. Также гвардейцы принимают под надзор городскую больницу", - написал Куций.

Такое решение было принято после того, как в городе было выявлено 37 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, ранее на двухнедельный карантин закрыли городскую больницу Подольска, так как большинство зараженных в городе являются работниками медучреждения.

Ранее РБК-Украина писало, что под Черновцами с разницей в два дня от коронавируса умерли два брата. Оба брата были младше 30 лет. Также в реанимации находятся их отец и бабушка.

Отметим, по состоянию на 21 апреля в Украине 6 125 зараженных коронавирусом, суточный прирост составил 415 человек. Число летальных случаев с начала эпидемии превысило 160.