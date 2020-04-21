ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Черновцами от коронавируса с разницей в день умерли два брата

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 18:11
Под Черновцами от коронавируса с разницей в день умерли два брата
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Местные власти сообщили о смерти молодых людей

От коронавируса в Черновицкой области с разницей в день умерли два брата. Об этом сообщил глава Чудейской объединенной территориальной общины Анатолий Пицул, передают местные СМИ.

Сообщается, что сегодня в Сторожинецкой центральной районной больнице умер 25-летний пациент из села Иживцы. До этого 19 апреля в больнице умер его младший брат.

"У нас есть два брата, которые умерли от коронавируса, старший пробыл на инвазионной вентиляции легких более 10 дней. Еще сегодня в реанимации находится отец и бабушка ребят. В Иживцах двух братьев хоронят сегодня", - добавил Пицул.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области 43 пациента с коронавирусом или подозрением находятся в тяжелом состоянии. При этом 30 человек находятся в реанимации.

На сегодня в области госпитализированы 397 человек, из них у 149 подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

Отметим, по состоянию на 21 апреля в Украине 6 125 зараженных коронавирусом, суточный прирост составил 415 человек. Число летальных случаев с начала эпидемии превысило 160.

В Берлине вводится "масочный" режим в общественном транспорте
Новости Украины Черновицкая областьКоронавирус
News
On Top