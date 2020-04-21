Под Черновцами от коронавируса с разницей в день умерли два брата

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Местные власти сообщили о смерти молодых людей

От коронавируса в Черновицкой области с разницей в день умерли два брата. Об этом сообщил глава Чудейской объединенной территориальной общины Анатолий Пицул, передают местные СМИ.

Сообщается, что сегодня в Сторожинецкой центральной районной больнице умер 25-летний пациент из села Иживцы. До этого 19 апреля в больнице умер его младший брат.

"У нас есть два брата, которые умерли от коронавируса, старший пробыл на инвазионной вентиляции легких более 10 дней. Еще сегодня в реанимации находится отец и бабушка ребят. В Иживцах двух братьев хоронят сегодня", - добавил Пицул.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области 43 пациента с коронавирусом или подозрением находятся в тяжелом состоянии. При этом 30 человек находятся в реанимации.

На сегодня в области госпитализированы 397 человек, из них у 149 подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

Отметим, по состоянию на 21 апреля в Украине 6 125 зараженных коронавирусом, суточный прирост составил 415 человек. Число летальных случаев с начала эпидемии превысило 160.