В Одесской области грузовик столкнулся с автомобилем. Среди пострадавших 6-летний ребенок

В Одесской области на трассе Одесса-Кучурган произошла авария с участием автомобиля "Citroën" и грузовика. В результате ДТП пострадали пять человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"Предварительно известно, что автомобиль "Citroën" столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что в результате аварии пострадали четверо взрослых и 6 летний ребенок. Всех их госпитализировали. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.
Полиция на месте событий устанавливает все обстоятельства ДТП.
Фото: в Одесской области грузовик столкнулся с автомобилем (od.npu.gov.ua)