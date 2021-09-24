RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Одеській області вантажівка зіткнулась з автомобілем. Серед постраждалих 6-річна дитина

Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області на трасі Одеса-Кучурган сталася аварія за участі автомобіля "Citroën" та вантажівки. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Попередньо відомо, що автомобіль "Citroën" зіткнувся із вантажівкою, яка рухалася у зустрічному напрямку", - пише пресслужба.

Зазначається, що внаслідок аварії постраждали четверо дорослих та 6 річна дитина. Усіх їх госпіталізували. Двоє чоловіків перебувають у важкому стані.

Поліція на місці подій встановлює усі обставини ДТП.

Фото: в Одеській області вантажівка зіткнулась з автомобілем (od.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаДТП