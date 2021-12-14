Одесской области грозит возвращение в "красную" зону

По словам главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, в Украине уже пятую неделю подряд падает количество заражений коронавирусом. Тем временем в Одесской области и в дальнейшем не сворачивают дополнительные кровати, а помощь пациентам оказывают в 28 лечебных учреждениях.

Как отмечает директор департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева, в области реанимационные койки загружены на 100%.

"Но в целом эпидемическая ситуация в Украине на праздники должна быть стабильной", - отметил Виталий Гончаров.