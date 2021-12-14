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Одесской области грозит возвращение в "красную" зону

Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области продолжает расти количество заражений коронавирусом. Если динамика будет сохраняться и дальше - область может перейти в "красную" зону карантина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

По словам главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, в Украине уже пятую неделю подряд падает количество заражений коронавирусом. Тем временем в Одесской области и в дальнейшем не сворачивают дополнительные кровати, а помощь пациентам оказывают в 28 лечебных учреждениях.

Как отмечает директор департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева, в области реанимационные койки загружены на 100%.

"Но в целом эпидемическая ситуация в Украине на праздники должна быть стабильной", - отметил Виталий Гончаров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с 15 декабря две области Украины возвращаются в "желтую" зону.

В то же время из красной скоро могут выйти Киевская и Житомирская области.

Также в Украине есть риск повторной вспышки коронавируса из-за высокого уровня заболеваемости.

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