Одеській області загрожує повернення в "червону" зону

В Одеській області продовжує зростати кількість заражень на коронавірус. Якщо динаміка зберігатиметься й надалі - область може перейти до "червоної" зони карантину.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".
За словами головного санітарного лікаря Одеської області Віталія Гончарова, в Україні вже п’ятий тиждень поспіль спадає кількість заражень на коронавірус. Тим часом в Одеській області й надалі не згортають додаткові ліжка, а допомогу пацієнтам надають в 28 лікувальних закладах.
Як відзначає директор департаменту охорони здоров'я Одеської обладміністрації Наталія Одарій-Захар'єва, в області реанімаційні ліжка завантажені на 100%.
"Але загалом епідемічна ситуація в Україні на свята має бути стабільною", - відзначив Віталій Гончаров.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 15 грудня дві області України повертаються до "жовтої" зони.
Водночас з червоної незабаром можуть вийти Київська та Житомирська області.
Також в Україні є ризик повторного спалаху коронавірусу через високий рівень захворюваності.