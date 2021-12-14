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Одеській області загрожує повернення в "червону" зону

Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області продовжує зростати кількість заражень на коронавірус. Якщо динаміка зберігатиметься й надалі - область може перейти до "червоної" зони карантину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

За словами головного санітарного лікаря Одеської області Віталія Гончарова, в Україні вже п’ятий тиждень поспіль спадає кількість заражень на коронавірус. Тим часом в Одеській області й надалі не згортають додаткові ліжка, а допомогу пацієнтам надають в 28 лікувальних закладах.

Як відзначає директор департаменту охорони здоров'я Одеської обладміністрації Наталія Одарій-Захар'єва, в області реанімаційні ліжка завантажені на 100%.

"Але загалом епідемічна ситуація в Україні на свята має бути стабільною", - відзначив Віталій Гончаров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 15 грудня дві області України повертаються до "жовтої" зони.

Водночас з червоної незабаром можуть вийти Київська та Житомирська області.

Також в Україні є ризик повторного спалаху коронавірусу через високий рівень захворюваності.

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