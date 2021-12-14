Одеській області загрожує повернення в "червону" зону

За словами головного санітарного лікаря Одеської області Віталія Гончарова, в Україні вже п’ятий тиждень поспіль спадає кількість заражень на коронавірус. Тим часом в Одеській області й надалі не згортають додаткові ліжка, а допомогу пацієнтам надають в 28 лікувальних закладах.

Як відзначає директор департаменту охорони здоров'я Одеської обладміністрації Наталія Одарій-Захар'єва, в області реанімаційні ліжка завантажені на 100%.

"Але загалом епідемічна ситуація в Україні на свята має бути стабільною", - відзначив Віталій Гончаров.