ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Две области выходят из "красной" зоны 15 декабря: какие именно

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 декабря 2021 17:41
Две области выходят из "красной" зоны 15 декабря: какие именно Фото: в Украине сократили "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

"Красную" зону карантина в Украине сокращают. Из нее выходят две области - Винницкая и Хмельницкая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабмина Олега Немчинова.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 минут 15 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

Из "красной" зоны выходят Винницкая и Хмельницкая области.

Отметим, в этой зоне остаются такие области:

  1. Волынская,
  2. Житомирская,
  3. Запорожская,
  4. Киевская,
  5. Николаевская,
  6. Сумская,
  7. Черкасская,
  8. Черниговская.

Новые правила карантина

В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.

В "желтой" зоне карантина запрещается:

  • работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Красная зона карантина
NEWS
Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция
Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция
DAILY
Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году