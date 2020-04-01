В Одесской области горит национальный природный парк

Фото: пожар в Одесской области (od.dsns.gov.ua)

Угрозы населенным пунктам нет

В Одесской области на территории Нижнеднестровского национального природного парка от утра продолжается пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в области.

Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет.

"1 апреля в 07:42 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сухой водно-болотной растительности вблизи автодороги Одесса - Рени на территории Нижнеднестровского национального природного парка. В связи с отсутствием подъездных путей к очагам возгорания спасатели проводят мониторинг обстановки и тушения пожара на доступных участках местности. Площадь пожара сейчас составляет примерно 9 гектаров", - говорится в сообщении.

В то же время администрация парка сообщила в Facebook, что возгорание началось ночью.

Фото: пожар в Одеской области (facebook.com/nizhnednestrovsky)

Напомним, в одесском микрорайоне "Вузовский" загорелся жилой дом. Всех жильцов дома эвакуировали. Дом отключен от света и газа.

КАк сообщало РБК-Украина, в субботу, 21 марта, в Одессе по улице Небесной сотни горела крыша торгового центра "Ситицентр".

Ранее в Одессе произошел пожар в жилом многоэтажном доме. В результате пожара эвакуировали более 40 человек. При этом одна женщина пострадала.