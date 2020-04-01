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В Одеській області горить національний природний парк

Новини » Надзвичайні події     01.04.2020 - 20:52
В Одеській області горить національний природний парк
Фото: пожар в Одеській області (od.dsns.gov.ua)

Загрози населеним пунктам немає

В Одеській області на території Нижньодністровського національного природного парку від ранку триває пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС в області.

Зазначається, що загрози населеним пунктам немає.

"1 квітня о 07:42 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання сухої водно-болотяної рослинності поблизу автошляху Одеса – Рені на території Нижньодністровського національного природного парку. У зв’язку з відсутністю під’їздних шляхів до осередків загоряння рятувальники проводять моніторинг обстановки та гасіння пожежі на доступних ділянках місцевості. Площа пожежі наразі становить приблизно 9 гектарів", - йдеться в повідомленні.

Водночас адміністрація парку повідомила у Facebook, що займання почалося вночі.

Фото: пожар в Одеській області (facebook.com/nizhnednestrovsky)

Нагадаємо, в одеському мікрорайоні "Вузівський" загорівся житловий будинок. Всіх мешканців будинку евакуювали. Будинок відключений від світла і газу.

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 21 березня, в Одесі по вулиці Небесної сотні горів дах торгового центру "Сітіцентр".

Раніше в Одесі сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку. В результаті пожежі евакуювали понад 40 осіб. При цьому одна жінка постраждала.

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