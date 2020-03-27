ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессе горит жилой дом

Новости » Происшествия     27.03.2020 - 08:06
В Одессе горит жилой дом
Иллюстративное фото (dumskaya.net)

При тушении пострадало несколько пожарных

В одесском микрорайоне "Вузовский" горит жилой дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думская.net.

Всех жильцов дома эвакуировали. Дом отключен от света и газа.

"Примерно в 3:00 вспыхнула квартира в левом крыле разноуровневого здания за супермаркетом "Таврия В". Его адрес - Люстдорфская дорога, 140/1. Огонь перекинулся на крышу", - говорится в сообщении.

На месте присутствуют работники городских служб, которые обеспечивают людей горячим питьем и предоставили автобусы, где они могут отдохнуть и согреться.

Часть жильцов провела остаток ночи в своих машинах, припаркованных тут же.

При тушении пострадало несколько пожарных. Они надышались дымом.

Фото: Думская.net

Напомним, в субботу, 21 марта, в Одессе по улице Небесной сотни горела крыша торгового центра "Ситицентр".

Ранее в Одессе произошел пожар в жилом многоэтажном доме. В результате пожара эвакуировали более 40 человек. При этом одна женщина пострадала.

Также РБК-Украина писало, что 23 марта, в Киеве в Деснянском районе на территории одного из гаражных кооперативов произошел пожар с последующим взрывом неизвестного происхождения. В результате инцидента пострадал мужчина.

В Одесской области обнаружили новый случай COVID-19 На трассе Киев-Одесса столкнулись грузовик и два автобуса, погибли два человека
Новости Украины ОдессаОдессапожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь