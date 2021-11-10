В Одесской области горело общежитие. Эвакуировали 37 человек, есть пострадавшие

В Одессе произошел пожар в общежитии Государственного университета интеллектуальных технологий и связи. Несколько человек пострадали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 15:34. К ликвидации огня были привлечены 14 единиц техники и 48 спасателей.

Отмечается, что возгорание произошло на седьмом этаже в одной из жилых комнат.

Всего пожарные эвакуировали 37 человек.

"Сложной задачей была эвакуация беременной женщины, которая побоялась спуститься с 9 этажа по автолестнице. Спасатели помогли ей добраться до безопасного места по лестничной клетке", - добавляет пресс-служба.

Уже в 16:15 пожар был ликвидирован.

Согласно данным другого СМИ "Рупор Одессы", двое эвакуированных обратились за медицинской помощью в результате отравления продуктами горения.

Фото: в Одесской области горело общежитие (od.dsns.gov.ua)