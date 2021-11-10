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В Одеській області горів гуртожиток. Евакуювали 37 осіб, є постраждалі

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Середа 10 листопада 2021 18:43
В Одеській області горів гуртожиток. Евакуювали 37 осіб, є постраждалі Фото: в Одеській області горів гуртожиток (od.dsns.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі сталася пожежа в гуртожитку Державного університету інтелектуальних технологій та зв’язку. Декілька людей постраждали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло о 15:34. До ліквідації вогню були залучені 14 одиниць техніки й 48 рятувальників.

Зазначається, що займання сталося на сьомому поверху в одній із житлових кімнат.

Загалом вогнеборці евакуювали 37 людей.

"Складним завданням була евакуація вагітної жінки, яка побоялась спуститися з 9 поверху по автодрабині. Рятувальники допомогли їй дістатися безпечного місця по сходовій клітині", - додає пресслужба.

Вже о 16:15 пожежу було ліквідовано.

Згідно з даними іншого ЗМІ "Рупор Одеси", двоє евакуйованих звернулися за медичною допомогою внаслідок отруєння продуктами горіння.

Фото: в Одеській області горів гуртожиток (od.dsns.gov.ua)

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Одеса Пожежа
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