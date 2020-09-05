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В Одесской области в ДТП пострадали 6 человек, среди них дети

Овидиополь, Суббота 05 сентября 2020 18:48
В Одесской области в ДТП пострадали 6 человек, среди них дети
Фото: место ДТП в Овидиополе (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Овидиополе (Одесская область) сегодня произошла авария с участием миниавтобуса Toyota Hiace и автомобиля Renault. В результате аварии пострадали 6 человек, в том числе 2 ребенка.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Предварительно, 50-летний водитель Toyota Hiace выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault. От столкновения пострадала семейная пара с двумя детьми 2012 и 2019 годов рождения, а также женщина преклонного возраста, ехавшие в Renault.

Пострадавших водителя и пассажиров Renault госпитализировали. Водитель миниавтобуса также получил повреждения, но обратился за медицинской помощью самостоятельно.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на этой неделе в Кривом Роге автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе; за рулем автомобиля находился сын кандидата в мэры города.

Также РБК-Украина писало, что в Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков.

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