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В Одеській області в ДТП постраждали 6 людей, серед них діти

Овідіополь, Субота 05 вересня 2020 18:48
В Одеській області в ДТП постраждали 6 людей, серед них діти
Фото: місце ДТП в Овідіополі (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В Овідіополі (Одеська область) сьогодні сталася аварія за участі мініавтобуса Toyota Hiace та автомобіля Renault. В результаті аварії постраждали 6 людей, в тому числі 2 дитини.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Попередньо, 50-річний водій Toyota Hiace виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Renault. Від зіткнення постраждала сімейна пара з двома дітьми 2012 та 2019 років народження, а також жінка похилого віку, які їхали в Renault.

Потерпілих водія та пасажирів Renault госпіталізували. Водій мініавтобуса також отримав ушкодження, але звернувся за медичною допомогою самостійно.

Правоохоронці вирішують питання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, цього тижня у Кривому Розі автомобіль збив дитину на пішохідному переході; за кермом автомобіля перебував син кандидата в мери міста.

Також РБК-Україна писало, що у Миколаївській області сталася смертельна ДТП за участі двох вантажівок.

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