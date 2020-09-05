Сын кандидата в мэры Кривого Рога совершил ДТП, пострадал ребенок

Фото: авария (РБК-Украина)

В четверг вечером, 3 сентября, в Кривом Роге на переходном переходе сбили 11-летнего мальчика. За рулем автомобиля находился сын кандидата в мэры города Кривой Рог Дмитрия Шевчика, 18-летний Марк Шевчик.

Об этом сообщает местное издание "Рудана".

По словам очевидцев, около 20:00 мальчик переходил дорогу вместе с мамой на зеленый сигнал светофора. Водитель, сбивший ребенка и врезался в ограждение, ехал на большой скорости.

Травмированного мальчика срочно доставили в больницу.

По словам Дмитрия Шевчика, его сын уходил от столкновения с другим автомобилем, потерял управление и выехал на пешеходный переход.

Сейчас ребенок находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что его состояние стабильное.

"У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины", - сообщил Шевчик.

Он также добавил, что его сын Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП.

"Он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией. Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону.", - добавил Шевчик.

Отметим, что Дмитрий Шевчик является генеральным директором ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Группы Метинвест.

Напомним, в Березане Киевской области произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних.

Кроме того, во Львовской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали шесть человек.