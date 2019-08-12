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В Одеській області в ДТП загинули чотири особи

Новини » Надзвичайні події    12.08.2019 - 14:01
В Одеській області в ДТП загинули чотири особи
Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

У ДТП в Одеській області також постраждали ще дві особи

В Одеській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю трьох автомобілів загинули чотири особи, ще дві постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

За повідомленням поліції, 12 серпня близько 12:00 на ділянці автодороги Татарбунари-Вилкове поблизу села Струмок сталося зіткнення між трьома легковими автомобілями, в результаті якого загинули чотири особи. Ще дві госпіталізовані з різними травмами.

"Попередньо встановлено, що автомобіль "Фіат" під час обгону скоїв зіткнення з автомобілем "Тойота", який рухався на зустрічній смузі. Також незначні механічні пошкодження отримав "Фольксваген", який рухався позаду "Тойоти", - повідомили в поліції.

В Одеській області в ДТП загинули чотири особи

 

Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора РБК-Україна повідомляло, що в Київській області у результаті ДТП загинули дві людини, ще 13 постраждали. Аварія за участю легкового авто та мікроавтобуса сталася в районі Глевахи Васильківського району.

Зазначимо, сьогодні вранці у Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали п'ятеро людей. Серед постраждалих - восьмирічна дівчинка.

 

У Житомирській області в ДТП загинули чотири людини
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