Во Львовской области в ДТП пострадали пять человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По данному факту открыто уголовное производство

В городе Каменка-Бугская (Львовская область) столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали пятеро людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что столкнулись автомобили "Мицубиси Галант", которым управлял 38-летний житель Радеховского района и "Шкода Фабия", за рулем которого находилась 42-летняя местная жительница. По данному факту открыто уголовное производство.

"В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, а также трое пассажиров "Шкоды", все жители Каменки-Бугской, одна из которых - восьмилетняя девочка", - говорится в сообщении.

Напомним, вблизи пгт Глеваха Васильковского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и микроавтобуса два человека погибли и 13 пострадали.

Отметим, в Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. На автодороге "Шепетовка-Чуднов-Бердичев" произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого на месте происшествия погибли два человека, позже в больнице скончались еще двое.

В Винницкой области при столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter и ВАЗ 2170 пострадали восемь человек, среди пострадавших - трое несовершеннолетних.