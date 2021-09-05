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В Одесской области дорожный конфликт закончился стрельбой: один человек ранен

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Одесса, Воскресенье 05 сентября 2021 18:12
В Одесской области дорожный конфликт закончился стрельбой: один человек ранен Фото: в Одесской области произошла стрельба на месте ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В субботу вечером, 4 сентября, в Одесской области произошел конфликт на месте ДТП, который перерос в стрельбу. В результате инцидента один человек получил ранение в живот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

По его данным, в Великомихайловском районе Одесской области столкнулись Nissan Primera и BMW X5. В результате удара машины получили незначительные повреждения.

После аварии между участниками возник конфликт, который перерос в стрельбу. Водитель BMW достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил во владельца Nissan. В результате мужчина получил ранение в живот. Его доставили в больницу.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, водитель BMW пошел на обгон с превышением скорости столкнулся с Nissan.

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