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В Одеській області дорожній конфлікт закінчився стріляниною: одна людина поранена

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Одеса, Неділя 05 вересня 2021 18:12
В Одеській області дорожній конфлікт закінчився стріляниною: одна людина поранена Фото: в Одеській області сталася стрілянина на місці ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У суботу ввечері, 4 вересня, в Одеській області стався конфлікт на місці ДТП, який переріс у стрілянину. В результаті інциденту одна людина отримала поранення в живіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська".

За його даними, у Великомихайлівському районі Одеської області зіткнулися Nissan Primera і BMW X5. В результаті удару машини отримали незначні пошкодження.

Після аварії між учасниками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Водій BMW дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у власника Nissan. В результаті чоловік отримав поранення в живіт. Його доставили в лікарню.

Як повідомило виданню джерело в правоохоронних органах, водій BMW пішов на обгін з перевищенням швидкості зіткнувся з Nissan.

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