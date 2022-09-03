В Одесской области днем будет слышен взрыв: в ОВА назвали причину

В Одесской области днем 3 сентября будет слышен взрыв. В одном из районов саперами будет уничтожен артиллерийский снаряд.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"В одном из районов Одесской области соответствующими специалистами запланирован контролируемый подрыв боеприпаса времен Второй Мировой войны", - отметил Братчук.

Ранее сообщалось, что жители Одессы вечером 21 августа слышали громкий взрыв. Его причиной стал контролированный подрыв второй за день дрейфующей якорной мины.

Напомним, что ранее 21 августа в Одесской области силами обороны Украины была обнаружена и обезврежена очередная морская дрейфующая мина.

Также стало известно, что румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в Черном море недалеко от берега.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.