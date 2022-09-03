RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одеській області вдень буде чутно вибух: в ОВА назвали причину

Фото: в Одеській області вдень буде чути вибух (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одеській області вдень 3 вересня буде чути вибух. В одному з районів саперами буде знищений артилерійський снаряд.

Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"В одному з районів Одеської області відповідними фахівцями запланований контрольований підрив боєприпасу часів Другої світової війни", - зазначив Братчук.

Раніше повідомлялося, що жителі Одеси ввечері 21 серпня чули гучний вибух. Його причиною став контрольований підрив другої за день дрейфуючої якірної міни.

Нагадаємо, що раніше 21 серпня в Одеській області силами оборони України була виявлена і знешкоджена чергова морська дрейфуюча міна.

Також стало відомо, що румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниОдесаВибух боєприпасів