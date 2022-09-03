ua ru
Сб, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одесской области днем будет слышен взрыв: в ОВА назвали причину

Новина українською →
Одесса, Суббота 03 сентября 2022 09:07
В Одесской области днем будет слышен взрыв: в ОВА назвали причину Фото: в Одесской области днем будет слышен взрыв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одесской области днем 3 сентября будет слышен взрыв. В одном из районов саперами будет уничтожен артиллерийский снаряд.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В одном из районов Одесской области соответствующими специалистами запланирован контролируемый подрыв боеприпаса времен Второй Мировой войны", - отметил Братчук.

Ранее сообщалось, что жители Одессы вечером 21 августа слышали громкий взрыв. Его причиной стал контролированный подрыв второй за день дрейфующей якорной мины.

Напомним, что ранее 21 августа в Одесской области силами обороны Украины была обнаружена и обезврежена очередная морская дрейфующая мина.

Также стало известно, что румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в Черном море недалеко от берега.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Одесса Взрыв боеприпасов
NEWS
Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления
Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"