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В Одеській області вдень буде чутно вибух: в ОВА назвали причину

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Одеса, Субота 03 вересня 2022 09:07
В Одеській області вдень буде чутно вибух: в ОВА назвали причину Фото: в Одеській області вдень буде чути вибух (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одеській області вдень 3 вересня буде чути вибух. В одному з районів саперами буде знищений артилерійський снаряд.

Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"В одному з районів Одеської області відповідними фахівцями запланований контрольований підрив боєприпасу часів Другої світової війни", - зазначив Братчук.

Раніше повідомлялося, що жителі Одеси ввечері 21 серпня чули гучний вибух. Його причиною став контрольований підрив другої за день дрейфуючої якірної міни.

Нагадаємо, що раніше 21 серпня в Одеській області силами оборони України була виявлена і знешкоджена чергова морська дрейфуюча міна.

Також стало відомо, що румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега.

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