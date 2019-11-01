В Одесской области автомобиль въехал в дерево и загорелся, есть жертвы

Фото: на месте ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ua)

Среди пострадавших беременная женщина

В пятницу, 1 ноября, в Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 2 человека и еще трое пострадали. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным правоохранителей, 31-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением, в результате чего съехал на обочину, где допустил столкновение с деревом. В результате сильного удара транспортное средство загорелось.

Жертвами аварии стали двое пассажиров автомобиля, еще 3 были госпитализированы. Среди госпитализированных пострадавших беременная женщина. Водитель автомобиля не пострадал.

Предварительно установлено, что авария произошла из-за невнимательности водителя. Сейчас водитель с явными признаками алкогольного опьянения проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины и задержании водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на автотрассе между Луганской и Донецкой областями произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате инцидента погибли 2 человека. Еще один человек был госпитализирован с травмами.