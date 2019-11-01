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В Одеській області автомобіль в'їхав в дерево та загорівся, є жертви

Новини » Надзвичайні події     01.11.2019 - 13:44
В Одеській області автомобіль в'їхав в дерево та загорівся, є жертви
Фото: на місці ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Серед постраждалих вагітна жінка

У п'ятницю, 1 листопада, в Одеській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 2 людини та ще троє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За даними правоохоронців, 31-річний водій автомобіля Renault не впорався з керуванням, в результаті чого з'їхав на узбіччя, де допустив зіткнення з деревом. В результаті сильного удару транспортний засіб загорівся.

Жертвами аварії стали двоє пасажирів автомобіля, ще 3 були госпіталізовані. Серед госпіталізованих постраждалих вагітна жінка. Водій автомобіля не постраждав.

Попередньо встановлено, що аварія сталася через неуважність водія. Наразі водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння проходить медичний огляд на наявність алкоголю в крові.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України та затримання водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на автотрасі між Луганською та Донецькою областями сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів. В результаті інциденту загинули 2 людини. Ще одна людина була госпіталізована з травмами.

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