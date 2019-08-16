В Одесской обл. задержали пограничника за распространение наркотиков

В Измаиле Одесской области правоохранители задержали младшего инспектора отдела пограничной службы "Измаил" за распространение наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Сотрудника ГПСУ задержали в рамках уголовного производства по ч.1 ст.307 УК Украины.

"Правонарушителя с привлечением спецподразделения "Дозор" задержали с поличным - во время сбыта им амфетамина", - сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, пограничник распространял наркотические вещества среди персонала Измаильского пограничного отряда и Учебного центра морской охраны.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в январе в Одесской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали военнослужащего-пограничника за сбыт наркотических средств. Так, следователи ГБР провели обыски, в ходе которых зафиксировали незаконное хранение расфасованных в пакеты наркотических средств - метадона, амфетамина и каннабиса.

Как писало РБК-Украина ранее, в мае сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области разоблачили и блокировали деятельность группы работников Нацполиции, которые систематически получали взятки от наркоторговцев.