ГБР задержала пограничника за сбыт наркотиков

Фото: изъятые наркотики (dbr.gov.ua)

Военнослужащего арестовали с возможностью внести залог

В Одесской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали военнослужащего-пограничника за сбыт наркотических средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении ГБР в Facebook.

Как отмечается, следователи ГБР провели обыски, в ходе которых установлен факт незаконного хранения расфасованных в пакеты наркотических средств - метадона, амфетамина и каннабиса.

Следователи расследовали уголовное производство по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

По предварительной информации, солдат-срочник употреблял наркотические средства сам и распространял их на территории одного из пограничных отрядов.

Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Следствие продолжается.

Фото: изъятые наркотики (dbr.gov.ru)

Напомним, полиция разоблачила канал поставки психотропного вещества "амфетамин" из центральной Украины в Херсон. В автомобиле Subaru Forester нашли 2 кг наркотиков на 2 млн гривен.

Ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку наркоторговцев, которая занималась контрабандой наркотических веществ в страны ЕС и России.