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В Харьковской обл. задержали полицейских за покрывание наркоторговцев

Новости » Происшествия    18.05.2019 - 12:35
В Харьковской обл. задержали полицейских за покрывание наркоторговцев
Фото: задержание полицейских (ssu.gov.ua)

Полицейские требовали от наркоторговцев взятки за покрывательство их деятельности

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области разоблачили и блокировали деятельность группы работников Нацполиции, которые систематически получали взятки от наркоторговцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативниками было установлено, что группа офицеров полиции, среди которых сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладили схему вымогания и получения взяток от лиц, которые распространяли наркотические вещества.

"Полицейские, получив информацию о противоправной деятельности наркодельцов, имитировали их задержания "на горячем", после чего требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности. Размер неправомерной выгоды полицейских с каждого наркоторговца составлял три тысячи долларов США", - сообщили в СБУ.

Правоохранителями был задокументирован факт получения 40 тыс. гривен участниками организованной группы. В настоящее время решается вопрос о сообщении подозрения по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки).

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Хмельницкой области задержали на взятке прокурора. Прокурор потребовал 2500 долларов от предпринимателя за своевременное информирование о проведении негласных следственных действий и обысков по указанному уголовному производству и дальнейшее его закрытие.

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