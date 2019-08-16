В Одеській обл. затримали прикордонника за поширення наркотиків

В Ізмаїлі Одеської області правоохоронці затримали молодшого інспектора відділу прикордонної служби "Ізмаїл" за поширення наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної прикордонної служби.

Співробітника ДПСУ затримали в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.307 КК України.

"Правопорушника із залученням спецпідрозділу "Дозор" затримали на місці злочину - під час збуту ним амфетаміну", - сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, прикордонник поширював наркотичні речовини серед персоналу Ізмаїльського прикордонного загону та Навчального центру морської охорони.

Зараз тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в січні в Одеській області слідчі Державного бюро розслідування (ДБР) затримали військовослужбовця-прикордонника за збут наркотичних засобів. Так, слідчі ДБР провели обшуки, в ході яких зафіксували незаконне зберігання розфасованих в пакети наркотичних засобів - метадону, амфетаміну та канабісу.

Як писало РБК-Україна раніше, в травні співробітники Служби безпеки України (СБУ) в Харківській області викрили і блокували діяльність групи працівників Нацполіції, які систематично отримували хабарі від торговців наркотиками.