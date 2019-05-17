В Одесской обл. задержали "минера"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Минером" оказался 65-летний местный житель

Сотрудники Ширяевского отделения полиции Одесской области установили личность "минера", который сообщил о ложном минировании отделения банка в селе Ширяево. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Так, "минером" оказался 65-летний местный житель. Мужчина объяснил свои действия желанием создать неприятность администрации банка, в котором ему насчитали большую сумму задолженности.

Ранее мужчина позвонил на спецлинию "102" и сообщил о минировании банка. Сотрудники полиции выехали на место просишествия. В ходе обследования взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 16 мая сотрудникам Нацполиции сообщили о минировании десяти отелей на территории Одессы. На места событий были направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, самолет, летевший из Борисполя в египетский Шарм-эш-Шейх, совершил экстренную посадку в одесском аэропорту. Экстренная посадка была совершена из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве, якобы находившимся на борту самолета.