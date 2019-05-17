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В Одеській обл. затримали "мінера"

Новини » Суспільство    17.05.2019 - 14:27
В Одеській обл. затримали "мінера"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Мінером" виявився 65-річний місцевий житель

Співробітники Ширяївського відділення поліції Одеської області встановили особу "мінера", який повідомив про неправдиве замінування відділення банку в селі Ширяєве. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Так, "мінером" виявився 65-річний місцевий житель. Чоловік пояснив свої дії бажанням створити неприємність адміністрації банку, в якому йому нарахували велику суму заборгованості.

Раніше чоловік зателефонував на спецлінію "102" і повідомив про мінування банку. Співробітники поліції виїхали на місце пригодам. В ході обстеження вибухових пристроїв і речовин виявлено не було.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 КПК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 16 травня співробітникам Нацполицииповідомили про мінування десяти готелів на території Одеси. На місця подій були спрямовані вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, літак, що летів з Борисполя в єгипетський Шарм-еш-Шейх, здійснив екстрену посадку в одеському аеропорту. Екстрена посадка була здійснена через анонімне повідомлення про вибуховий пристрій, нібито перебували на борту літака.

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