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В Одесской обл. во двор жилого дома бросили гранату

Новости » Происшествия    26.05.2019 - 17:27
В Одесской обл. во двор жилого дома бросили гранату

В результате взрыва гранаты никто не пострадал

В городе Рени (Одесская область) ночью в воскресенье, 26 мая, во двор частного дома бросили боевую гранату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу Нацполиции.

В полиции рассказали, что в результате взрыва гранаты был поврежден автомобиль, а также окна дома. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"По предварительным данным специалистов, взорвалась граната РГД-5", - сообщили правоохранители.

Также они заявили, что с места происшествия были изъяты осколки взрывного устройства, которые направлены на экспертизу. Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, и лиц, которые к нему причастны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Старобельске мужчина подорвал себя гранатой в помещении банка. В результате взрыва мужчина погиб на месте, телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых двое - работники банка, и 3 - местные жители, которые находились в это время в помещении банка.

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