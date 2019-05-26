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В Одеській обл. у двір житлового будинку кинули гранату

Новини » Надзвичайні події    26.05.2019 - 17:27
В Одеській обл. у двір житлового будинку кинули гранату

В результаті вибуху гранати ніхто не постраждав

У місті Рені (Одеська область) вночі в неділю, 26 травня, у подвір’я приватного будинку кинули бойову гранату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції розповіли, що внаслідок вибуху гранати було пошкоджено автомобіль, а також вікна будинку. На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

"За попередніми даними фахівців, здетонувала граната РГД-5", - повідомили правоохоронці.

Також вони заявили, що з місця події було вилучено уламки вибухового пристрою, які направлені на експертизу. Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Правоохоронці встановлюють усі обставини пригоди, та осіб, що до неї причетні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Старобільську чоловік підірвав себе гранатою в приміщенні банку. У результаті вибуху чоловік загинув на місці, тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали 5 цивільних осіб, з яких двоє - працівники банку, і 3 - місцеві жителі, які знаходилися в цей час в приміщенні банку.

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