В Старобельске мужчина подорвал себя гранатой в помещении банка

Фото: место происшествия (facebook.com/policeLG)

В результате взрыва мужчина погиб

В помещении филиала одного из банков в городе Старобельск мужчина подорвал гранату, вследствие чего сам подрывник погиб, а еще пятеро гражданских лиц и полицейский пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице, где врачи оказывают им медицинскую помощь.

"В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых двое - работники банка, и 3 - местные жители, которые находились в это время в помещении банка. Телесные повреждения получил сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции", - рассказали в полиции.

Напомним, в Днепре во дворе одной из многоэтажек в ходе конфликта неизвестный подорвал гранату, в результате чего другой участник инцидента получил ранения.

Инцидент произошел ночью на бульваре Славы. По данным полиции, между двумя мужчинами завязался конфликт, в ходе которого один из них бросил под ноги другому гранату, в результате чего пострадавший получил осколочные ранения обеих голеней. Его направили в больницу. По данному факту открыты уголовные дела за хулиганство и незаконное обращение с боеприпасами.