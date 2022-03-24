Над Одесской и Николаевской областями украинская ПВО сбила вражеские ракеты

В Одесской области и городе Николаеве противовоздушная оборона сбила российские ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченка.
По его словам, оккупанты совершили обстрел из корабельной артиллерии, но к счастью все снаряды упали в море.
Также враг выпустил одну ракету, но ПВО сработала на отлично и ракета была сбита
Кроме того, председатель Николаевская ОВА Виталий Ким сообщил, что вечером украинские военные сбили вражескую ракету.
Ранее мы сообщали, что в Николаевской области десантники сбили "иглой" российскую крылатую ракету.
Также мы писали, что в Харьковской области уничтожен танковый полк оккупантов.
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