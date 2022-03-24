Над Одеською та Миколаївською областями українська ППО збила ворожі ракети

В Одеській області та місті Миколаєві протиповітряна оборона збила російські ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.
За його словами, окупанти здійснили обстріл з корабельної артилерії, але на щастя всі снаряди впали в море.
Також ворог випустив одну ракету, але ППО спрацювала на відмінно і ракета була збита
Окрім того, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ввечері українські військові збили ворожу ракету.
Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області десантники збили "Іглою" російську крилату ракету.
Також ми писали, що у Харківській області знищено танковий полк окупантів.
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