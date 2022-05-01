В Одесском регионе спецслужбы изъяли незаконное оружие и задержали несколько человек, - ОВА

Ночь в Одессе и области прошла спокойно, без обстрелов. При этом в регионе спецслужбы изъяли незаконное оружие и запрещенную символику, а также задержали несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОВА Сергея Братчука.

Спикер ОВА также призвал местных жителей воздержаться от массовых скоплений на кладбищах в поминальные дни, и при сирене сразу же бежать в укрытие.

При этом он подчеркнул, что правоохранители задержали нескольких таких человек.

"По имеющейся информации спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета хотели дестабилизировать ситуацию в нашем регионе путем подстрекания к массовым беспорядкам", - заявил Братчук.

Он также рассказал, что проведены мероприятия по усилению границы с непризнанным Приднестровьем.

Напомним, Одесса получила новые комплексы ПВО.

Мы также писали о том, что жителей Одессы предупредили о плановых артиллерийских стрельбах.

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