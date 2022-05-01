В Одеському регіоні спецслужби вилучили незаконну зброю і затримали кілька людей, - ОВА

Ніч в Одесі та області пройшла спокійно, без обстрілів. При цьому в регіоні спецслужби вилучили незаконну зброю і заборонену символіку, а також затримали кілька людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ОВА Сергія Братчука.
Він також розповів, що проведено заходи щодо посилення кордону з невизнаним Придністров'ям.
"За наявною інформацією спецслужби РФ через підконтрольних представників криміналітету хотіли дестабілізувати ситуацію в нашому регіоні шляхом підбурювання до масових заворушень", - заявив Братчук.
При цьому він підкреслив, що правоохоронці затримали кількох таких осіб.
Спікер ОВА також закликав місцевих жителів утриматися від масових скупчень на кладовищах в поминальні дні, і при сирені відразу ж бігти в укриття.
Нагадаємо, Одеса отримала нові комплекси ППО.
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