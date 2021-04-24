В Одесском порту пограничники обнаружили контрабандные сигареты на 145 млн гривен

В Одесском порту пограничники обнаружили контрабанду сигарет. Правоохранители проверили 12 контейнеров с грузом сигарет.
Так, 21 апреля пограничники совместно с Нацполицией блокировали схему ведения в незаконный оборот сигарет, якобы предназначенных для Duty Free.
Сделка предусматривала ввоз этих сигарет в Украину из ОАЭ и других стран и дальнейшее незаконное перемещение в страны Евросоюза.
"По результатам осмотра контейнеров обнаружено более 13 700 ящиков с сигаретами. Сумма оценки груза достигает около 145 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Одесской области следователи Государственного бюро расследований разоблачили схему незаконного ввоза в Украину крупной партии сигарет. Ее стоимость оценивается в более чем 15 млн гривен.
Напомним, 19 марта, сотрудники Госпогранслужбы задержали в аэропорту Одессы 100 тысяч пачек сигарет стоимостью в 3 млн гривен.