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В Одесском порту пограничники обнаружили контрабандные сигареты на 145 млн гривен

Автор: РБК-Украина

В Одесском порту пограничники обнаружили контрабанду сигарет. Правоохранители проверили 12 контейнеров с грузом сигарет.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГНСУ).

Так, 21 апреля пограничники совместно с Нацполицией блокировали схему ведения в незаконный оборот сигарет, якобы предназначенных для Duty Free.

Сделка предусматривала ввоз этих сигарет в Украину из ОАЭ и других стран и дальнейшее незаконное перемещение в страны Евросоюза.

"По результатам осмотра контейнеров обнаружено более 13 700 ящиков с сигаретами. Сумма оценки груза достигает около 145 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Одесской области следователи Государственного бюро расследований разоблачили схему незаконного ввоза в Украину крупной партии сигарет. Ее стоимость оценивается в более чем 15 млн гривен.

Напомним, 19 марта, сотрудники Госпогранслужбы задержали в аэропорту Одессы 100 тысяч пачек сигарет стоимостью в 3 млн гривен.

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