RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Одеському порту прикордонники виявили контрабандні сигарети на 145 млн гривень

Автор: РБК-Україна

В Одеському порту прикордонники виявили контрабанду сигарет. Правоохоронці перевірили 12 контейнерів з вантажем цигарок.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба (ДПСУ).

Так, 21 квітня прикордонники спільно з Нацполіцією блокували схему ведення в незаконний обіг сигарет, нібито призначених для Duty Free.

Оборудка передбачала ввезення цих сигарет в Україну з ОАЕ та інших країн і подальше незаконне переміщення до країн Євросоюзу.

"За результатами огляду контейнерів виявлено більше 13 700 ящиків з сигаретами. Сума оцінки вантажу сягає близько 145 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області слідчі Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного ввезення до України великої партії сигарет. Її вартість оцінюється у більш ніж 15 млн гривень.

Нагадаємо, 19 березня, співробітники Держприкордонслужби затримали в аеропорту Одеси 100 тисяч пачок сигарет вартістю в 3 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Одесаконтрабанда