В Одеському порту прикордонники виявили контрабандні сигарети на 145 млн гривень

В Одеському порту прикордонники виявили контрабанду сигарет. Правоохоронці перевірили 12 контейнерів з вантажем цигарок.
Так, 21 квітня прикордонники спільно з Нацполіцією блокували схему ведення в незаконний обіг сигарет, нібито призначених для Duty Free.
Оборудка передбачала ввезення цих сигарет в Україну з ОАЕ та інших країн і подальше незаконне переміщення до країн Євросоюзу.
"За результатами огляду контейнерів виявлено більше 13 700 ящиків з сигаретами. Сума оцінки вантажу сягає близько 145 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Слідчі дії тривають.
Раніше повідомлялося, що в Одеській області слідчі Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного ввезення до України великої партії сигарет. Її вартість оцінюється у більш ніж 15 млн гривень.
Нагадаємо, 19 березня, співробітники Держприкордонслужби затримали в аеропорту Одеси 100 тисяч пачок сигарет вартістю в 3 млн гривень.