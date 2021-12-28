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В одесском бильярдном клубе мужчина устроил стрельбу: есть погибший и раненый

Автор: Наталья Скороход

В Одессе в бильярдном клубе на улице Посмитного мужчина устроил стрельбу и ранил двоих человек. В результате один из раненых погиб, второго успели доставить в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сообщение о стрельбе в правоохранительные органы поступило от администрации заведения. Сейчас на месте работают следователи, эксперты-криминалисты и судмедэксперты.

Полицейские установили предполагаемого злоумышленника, он задержан. Правоохранители изъяли у него оружие.

Также известно, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По данным местного издания "Думская", речь идет о бильярдном клубе "Арена". Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что подозреваемый является гражданином Азербайджана. Он зашел в клуб и сразу начал стрелять.

Напомним, что в Харькове на рынке произошел неприятный инцидент. Трое мужчин сначала устроили драку, а после один из них достал оружие и начал стрелять.

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Одесса