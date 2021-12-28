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В Одеському більярдному клубі чоловік влаштував стрілянину: є загиблий і поранений

Автор: Наталья Скороход

В Одесі в більярдному клубі на вулиці Посмітного чоловік влаштував стрілянину і поранив двох людей. В результаті один з поранених загинув, другого встигли доставити в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Повідомлення про стрілянину до правоохоронних органів надійшло від адміністрації закладу. Зараз на місці працюють слідчі, експерти-криміналісти і судмедексперти.

Поліцейські встановили ймовірного зловмисника, він затриманий. Правоохоронці вилучили у нього зброю.

Також відомо, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За даними місцевого видання "Думська", мова йде про більярдний клуб "Арена". Джерело в правоохоронних органах повідомило виданню, що підозрюваний є громадянином Азербайджану. Він зайшов в клуб і відразу почав стріляти.

Нагадаємо, що у Харкові на ринку стався неприємний інцидент. Троє чоловіків спочатку влаштували бійку, а після один з них дістав зброю і почав стріляти.

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Одеса