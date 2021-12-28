В Одеському більярдному клубі чоловік влаштував стрілянину: є загиблий і поранений

Повідомлення про стрілянину до правоохоронних органів надійшло від адміністрації закладу. Зараз на місці працюють слідчі, експерти-криміналісти і судмедексперти.

Поліцейські встановили ймовірного зловмисника, він затриманий. Правоохоронці вилучили у нього зброю.

Також відомо, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За даними місцевого видання "Думська", мова йде про більярдний клуб "Арена". Джерело в правоохоронних органах повідомило виданню, що підозрюваний є громадянином Азербайджану. Він зайшов в клуб і відразу почав стріляти.