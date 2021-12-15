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Стрельба на рынке в Харькове: полиция возбудила уголовное дело

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Харьков, Среда 15 декабря 2021 15:17
Стрельба на рынке в Харькове: полиция возбудила уголовное дело Фото: по факту стрельбы на Центральном рынке Харькова возбудили уголовное дело (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту стрельбы на Центральном рынке Харькова, которая произошла в результате конфликта трех мужчин. Подозреваемый задержан и дает показания в отделе полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По предварительным данным, днем 15 декабря возле станции метро "Центральный рынок" конфликт трех мужчин перерос в драку. В какой-то момент один из них достал травматический пистолет и открыл огонь.

В результате стрельбы двое участников конфликта получили ранения. Их доставили в больницу. Один из мужчин от госпитализации отказался.

Задержан 58-летний мужчина. Он доставлен в отдел полиции, где дает объяснения следователям. С места стрельбы изъят травматический пистолет Ford.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, о стрельбе на Центральном рынке Харькова стало известно днем 15 декабря. Сообщалось, что стрелявшего задержали очевидцы до приезда полиции.

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Министерство внутренних дел Украины Харьков
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