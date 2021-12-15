Стрельба на рынке в Харькове: полиция возбудила уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту стрельбы на Центральном рынке Харькова, которая произошла в результате конфликта трех мужчин. Подозреваемый задержан и дает показания в отделе полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области .

По предварительным данным, днем 15 декабря возле станции метро "Центральный рынок" конфликт трех мужчин перерос в драку. В какой-то момент один из них достал травматический пистолет и открыл огонь.

В результате стрельбы двое участников конфликта получили ранения. Их доставили в больницу. Один из мужчин от госпитализации отказался.

Задержан 58-летний мужчина. Он доставлен в отдел полиции, где дает объяснения следователям. С места стрельбы изъят травматический пистолет Ford.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.