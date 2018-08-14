Одесский портовый элеватор вернули в госсобственность

Стоимость элеватора составляет более 260 млн грн

Решением Хозяйственного суда Одесской области Одесский портовый элеватор стоимостью более 260 млн гривен вернули в государственную собственность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Судебной власти Украины.

Как сообщается, Хозяйственный суд установил, что изменение правового режима государственного имущества, может быть осуществлено лишь в процессе приватизации, проведенной в соответствии с положениями законодательства по соответствующему решению собственника имущества, в данном случае Кабмина.

"Сейчас решение собственника о приватизации имущества государственной формы собственности и решение собственника о реорганизации предприятия государственной формы собственности путем преобразования в частное акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству, не является одним и тем же актом, а поэтому в результате процесса преобразования предприятия не может происходить изменение правового режима государственного имущества", - говорится в сообщении

Отмечается, что ввиду того, что при условии не исключения целостного имущественного комплекса из перечня имущества, которое не подлежит приватизации, запрет на внесение спорного имущества в уставный (составленного) капитала общества прямо вытекает из закона, что свидетельствует о предоставлении спорного недвижимого имущества Ответчику ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", для осуществления уставной деятельности, а не в собственность, - изменение формы собственности на спорное имущество с государственной на частную было осуществлено при отсутствии законных на то оснований

Кроме того, судом было учтено судебную практику, сложившуюся в аналогичных правоотношениях, в частности в постановлениях Верхового Суда от 28.03.18 г. по делу №925/792/17, от 08.05.18 г. по делу №925/875/17.

Напомним, ранее сообщалось, что Одесский нефтеперерабатывающий завод перешел в управление Фонда государственного имущества Украины.

Также сообщалось о возвращении в государственную собственность готельно-ресторанного комплекса "Феофания" стоимостью 182 млн гривен.

Так, в 2013 году частное предприятие на основании судебного решения от 3 марта 2004 года зарегистрировало указанное имущество за собой на праве собственности. Вместе с тем, оказалось, что соответствующее решение суда Апелляционный суд Киева отменил еще в ноябре 2011 года.

Также сообщалось, что суд вернул государству землю в Винницкой области стоимостью почти 14 млн гривен.