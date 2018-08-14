Одеський портовий елеватор повернули у держвласність

Вартість елеватора складає понад 260 млн грн

Рішенням Господарського суду Одеської області Одеський портовий елеватор, вартістю понад 260 млн гривень, повернули у державну власність. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Судової влади України.

Як повідомляється, Господарський суд встановив, що зміна правового режиму державного майна, може бути здійснена лише в процесі приватизації, проведеної відповідно до положень законодавства за відповідним рішенням власника майна, в даному випадку Кабміну.

"Наразі рішення власника щодо приватизації майна державної форми власності та рішення власника щодо реорганізації підприємства державної форми власності шляхом його перетворення у приватне акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі, не є одним і тим же актом, а тому в результаті процесу перетворення підприємства не може відбуватись зміна правового режиму державного майна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з огляду на те, що за умови не виключення цілісного майнового комплексу із переліку майна, яке не підлягає приватизації, заборона на внесення спірного майна до статутного (складеного) капіталу товариства прямо виплаває із закону, що свідчить про надання спірного нерухомого майна Відповідачу ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", для здійснення статутної діяльності, а не у власність, - зміна форми власності на спірне майно з державної на приватну була здійснена за відсутності законних на то підстав.

Крім того, судом було враховано судову практику, що склалась в аналогічних правовідносинах, зокрема у постановах Верхового Суду від 28.03.18р. у справі №925/792/17, від 08.05.18р. у справі №925/875/17.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Одеський нафтопереробний завод перейшов в управління Фонду державного майна України.

Також повідомлялося про повернення у державну власність готельно-ресторанний комплекс "Феофанія" вартістю 182 млн гривень.

Так, у 2013 році приватне підприємство на підставі судового рішення від 3 березня 2004 року зареєструвало вказане майно за собою на праві власності. Разом з тим, виявилося, що відповідне рішення суду Апеляційний суд Києва скасував ще у листопаді 2011 року.

Також суд повернув державі землю у Вінницькій області вартістю майже 14 млн гривень.