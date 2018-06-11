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Одеський НПЗ перейшов в держвласність

НовиниЕкономіка    11.06.2018 - 17:36
Фото: НПЗ (УНІАН)
Фото: НПЗ (УНІАН)

Відповідний документ про передачу підписали сьогодні Міненерговугілля та ФДМ

Одеський нафтопереробний завод (НПЗ) перейшов в управління Фонду державного майна України (ФДМ). Про це РБК-Україна повідомив в. о. голови ФДМ Віталій Трубаров.

"Я підписав акт прийому-передачі даного майна від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та його підконтрольної структури "Укрнафтопродукту", як організації, яка взяла це майно за рішенням суду на збереження і передала це майно новоствореному державному підприємству з такою ж назвою "Одеський НПЗ", - повідомив Трубаров.

При цьому голова Фонду зазначив, що фактична передача триватиме до 18 червня.

"Дата фактичної передачі у нас буде відбуватися до 18 числа, оскільки нам необхідно час на те, щоб забезпечити збереження даного цілісного майнового комплексу і відповідно укласти договір з певними структурами на те, що вони будуть нам допомагати, перш за все, зберігати дане майно", - зазначив Трубаров.

Разом з тим він розповів, після чого можливий повторний продаж Одеського НПЗ.

"Ми після фактичної передачі, яка відбудеться, створимо ще одну інвентаризаційну комісію для того, щоб зробити ще одну інвентаризацію, щоб зрозуміти - чи все збережено в тій формі, яка була, і, по-друге, нам це майно необхідно поставити на баланс підприємства за конкретною вартістю, тобто, нам необхідно буде оцінити вартість НПЗ", - сказав Трубаров.

"Якщо ми говоримо про процедуру, то етапність така: прийняття майна до себе в управління (це те, що зараз відбулося), укладення договору на охорону даного об'єкта, проведення інвентаризації даного об'єкта, проведення його оцінки, постановка на баланс з конкретною вартістю всього активу і вже після цього ми переходимо до наступного етапу - до ухвалення управлінського рішення, що робити з цим активом", - додав він.

За словами чиновника, питання про повторну приватизацію буде розглядатися спільно з урядом.

"Ми разом з Кабміном, разом з міністерством будемо радитися на предмет того - запускати завод за його основною операційною діяльностю або виставляти його на повторну приватизацію. Це ми будемо розуміти тоді, коли закінчимо всі процедурні моменти", - підсумував Трубаров.

Нагадаємо, в серпні минулого року Кабмін схвалив передачу Одеського НПЗ в управління Фонду держмайна.

Раніше Апеляційний суд Одеської області відмовив в апеляції представникам Одеського нафтопереробного заводу, таким чином попереднє рішення Суворовського райсуду Одеси про конфіскацію заводу на користь держави вступило в силу.

Одеський НПЗ перейде в держвласність 11 червня САП і НАБУ завершили розслідування щодо Труханова
Теги публікації: Одеса, НПЗ, госсобственность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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